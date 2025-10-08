"وقاء" توضح إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية التي تصيب الثروة الحيوانية

أوضحت هيئة الوقاية من الآفات الحيوانية "وقاء" جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالدودة الحلزونية، وهي آفة خطيرة تنشط خلال فصل الربيع وبداية الصيف، وتضع إناثها البيض على حواف الجروح، حيث تفقس اليرقات وتتغذى على اللحم الحي، مسببة جروحًا مؤلمة وعدوى بكتيرية تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجيته.