اتفاقيتين بين "البرنامج التنموي" و"سكن" و"أوقاف الشاكرين" لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة

ومثل "الإسكان التنموي" في توقيع اتفاقية توفير السكن للأسر الأشد حاجة من مستحقي الدعم السكني غير المؤهلين للحصول على التمويل العقاري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية عبدالعزيز بن صالح الكريديس ممثلًا عن "سكن"، فيما مثل "أوقاف الشاكرين" عضو مجلس الأمناء سلامة بن ملهي بن سعيدان. وبموجب الاتفاقيات المبرمة، يتولى برنامج الإسكان التنموي توفير البيانات اللازمة عن المستفيدين واحتياجاتهم وتوزيعهم على المدن والمحافظات، وتتولى مؤسسة "سكن" دراسة بياناتهم والتأكد منها وفقًا لضوابط الدعم واستكمال إجراءات تسليم الوحدات للمستفيدين.