تحت عنوان "نحو عالم مبتكر ومستدام".. "زين السعودية" تطلق تقرير الاستدامة المؤسسية لـ 2023

وأضافت: "رحلتنا في زين السعودية لا تقتصر على توفير خدمات اتصالات وخدمات رقمية وحسب، بل تمتد لتشمل خلق الأثر الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات، لنُسهم بنهضة مجتمعنا وندعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات قيادتنا الرشيدة المتمحورة حول رفاهية الإنسان واستدامة البيئة، بل وأن نكون شريكًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ويعكس تقريرنا للاستدامة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع من خلال دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالنا في إطار نهج صديق للبيئة يرتكز على ثلاثة محاور؛ تشمل: الاقتصاد، والإنسان، والكوكب، وهو ما يعكس التزامنا بدفع مسيرة التقدم الرقمي بالتوازي مع الوفاء بالمسؤولية التي نضطلع بها تجاه المجتمع من خلال إستراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة والمستندة إلى الممارسات المسؤولة على نحو يضمن خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة وبناء مستقبل مستدام للكوكب".