تحت عنوان "نحو عالم مبتكر ومستدام".. "زين السعودية" تطلق تقرير الاستدامة المؤسسية لـ 2023

أطلقت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية، تقريرها للاستدامة المؤسسية لعام 2023 تحت عنوان "نحو عالم مبتكر ومستدام".
وشاء القدر أن يصدر هذا التقرير في غياب عرّابه، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرجل الذي كانت له بصمة واضحة في كل إنجاز تضمنه ليكون بمثابة إرث خالد يعكس مسيرة هذه الشخصية التي طالما تميزت بالطموح اللامحدود، وبعشق التقنية وتسخيرها في خدمة الوطن، وبالحرص على أن تكون التقنية مصدر أملٍ وحياة على نحو مستدام.
فلقد قاد المهندس "الدغيثر" رحلة التحول للشركة في صناعة الأثر الإيجابي والمستدام على مستوى القضايا البيئية والاجتماعية.
وجمع التقرير مخرجات وإنجازات استراتيجية "زين السعودية" للاستدامة المؤسسية بركائزها الأربعة: التغير المناخي، العمل بمسؤولية، الشمولية، وتمكين جيل الشباب، وذلك ضمن 4 محاور رئيسية هي الاقتصاد، البيئة، المجتمع والحوكمة خلال عام كامل حيث نجحت الشركة من خلاله في دفع عجلة الاستدامة على مستوى المملكة.
ويُظهر التقرير مواءمة تامة ما بين استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة والمدمجة في صميم استراتيجيتها المؤسسية، والأثر المحقق منها بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة.
ويُبرز التقرير الدور الريادي لـ"زين السعودية" وحرصها على أن يكون لمبادراتها أثر يسهم في أهداف الرؤية والتنمية المستدامة، وأيضًا على المستوى العالمي عبر دعمها للجهود العالمية في مجال الاستدامة والمتمثلة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقد التزمت "زين السعودية" في تقريرها للاستدامة المؤسسية درجة عالية من الشفافية والمهنية في الإفصاح عن آثارها البيئية والاجتماعية والحوكمة، آخذةً بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مختلف اللوائح التنظيمية والمعايير والأطر الخاصة بإعداد التقارير مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، بروتوكول الغازات الدفيئة (GHG)، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لقياس الأثر على البيئة والمجتمع بشكل مستمر.
وعلّقت نائبة الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" إيمان بنت عبدالله الصعيدي بالقول: "ببالغ الأسى والحزن أصدرنا تقرير الاستدامة في غياب عراب الاستدامة الأول في شركة زين السعودية وفي قطاع التقنية عمومًا، المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي للشركة -رحمه الله- ولكن وإن غاب جسدًا، فإن ذكراه نستشعرها في كل إنجاز، وفي أعماله التي صنعت أثرًا إيجابيًا في المجتمع والبيئة؛ حيث كان له الدور الأهم في إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها خدمة وطنه وتعزيز الاستدامة في مختلف المجالات، والتي نراها في كل جزء من أجزاء هذا التقرير".
وأضافت: "رحلتنا في زين السعودية لا تقتصر على توفير خدمات اتصالات وخدمات رقمية وحسب، بل تمتد لتشمل خلق الأثر الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المجتمعات، لنُسهم بنهضة مجتمعنا وندعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات قيادتنا الرشيدة المتمحورة حول رفاهية الإنسان واستدامة البيئة، بل وأن نكون شريكًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية في هذا المجال، ويعكس تقريرنا للاستدامة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع من خلال دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالنا في إطار نهج صديق للبيئة يرتكز على ثلاثة محاور؛ تشمل: الاقتصاد، والإنسان، والكوكب، وهو ما يعكس التزامنا بدفع مسيرة التقدم الرقمي بالتوازي مع الوفاء بالمسؤولية التي نضطلع بها تجاه المجتمع من خلال إستراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة والمستندة إلى الممارسات المسؤولة على نحو يضمن خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة وبناء مستقبل مستدام للكوكب".
جدير بالذكر أن زين السعودية اختتمت تقريرها بنظرة ايجابية حول مستقبل الاستدامة في "زين السعودية" وتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي بالاستناد إلى خطة ممنهجة، حيث تستهدف تعزيز العمليات وتحقيق الالتزامات التي قطعتها الشركة من خلال التركيز على إستراتيجيتها الاستدامة المؤسسية والاسترشاد برؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستواصل الشركة ترسيخ مبادئ وممارسات الحوكمة الفعالة من خلال حملات التوعية ونشر المعرفة على كل مستويات الشركة، ومن خلال التقيد بآليات الحوكمة الفعالة، المدعومة بالتواصل الشفاف؛ للعمل على تعزيز علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، يما يضمن النمو والأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وللاطلاع على تقرير أثر الاستدامة اضغط هنا: https://zain.sa/mCkbC.