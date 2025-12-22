"المسند": "المربعانية" تُعلن ذروة الشتاء.. تكثف البخار وظهور الصقيع وبشائر الفقع مشروطة بالوسم

أوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن دخول موسم المربعانية يُظهر بوضوح سمات الشتاء، حيث تتكثف أبخرة الفم صباحًا نتيجة البرودة الشديدة، ويكثر تكوّن الندى خلال ساعات الليل المتأخرة وأوائل الصباح، وقد يتشكل الصقيع في بعض المناطق.
وأضاف أن أوراق الأشجار المتساقطة تُكمل دورتها الحياتية خلال هذه الفترة، كما قد تبدأ في أواخر المربعانية بشائر ظهور الفقع (الكمأة)، بشرط أن تكون الأرض قد شهدت أمطارًا كافية ومبكرة خلال موسم الوسم.
وأشار المسند إلى أن برد الانصراف يبدأ تحديدًا في 22 ديسمبر، وهو المصطلح الشعبي الذي يشير إلى انصراف الشمس عن مدار الجدي وبدء عودتها ظاهريًا نحو الشمال.
وبيّن أن شهري ديسمبر ويناير، وتحديدًا الفترة الممتدة من العشر الأواخر من ديسمبر إلى العشر الأوائل من يناير، تُعد وفق السجلات المناخية التاريخية لأكثر من 35 عامًا، الأكثر برودة خلال العام، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة تعتمد على بيانات مناخية طويلة المدى (Climatology)، وليست توقعًا فوريًا لحالة الطقس القادمة.