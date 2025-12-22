"المسند": "المربعانية" تُعلن ذروة الشتاء.. تكثف البخار وظهور الصقيع وبشائر الفقع مشروطة بالوسم

وبيّن أن شهري ديسمبر ويناير، وتحديدًا الفترة الممتدة من العشر الأواخر من ديسمبر إلى العشر الأوائل من يناير، تُعد وفق السجلات المناخية التاريخية لأكثر من 35 عامًا، الأكثر برودة خلال العام، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة تعتمد على بيانات مناخية طويلة المدى (Climatology)، وليست توقعًا فوريًا لحالة الطقس القادمة.