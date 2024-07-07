"قافلة الحياة الاستشارية" تُقَدم خدماتها لأكثر من 414 مراجعًا بمستشفى المويه العام بالطائف

قدّمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية التي شارك فيها استشاريون من مختلف التخصصات من "تجمع الطائف الصحي"، صباح أمس السبت خدماتها لأكثر من 414 مراجعًا بمستشفى المويه العام، ومن ضمن خدماتها إجراء 5 عمليات جراحية.
شارك في القافلة التي انطلقت في الصباح الباكر من محافظة الطائف 15 استشاريًّا وعدد من الكوادر الطبية وفريق مختص بالعمليات الجراحية، وفريق من إدارة التطوع الصحي بتجمع الطائف الصحي.
ورحّب مدير مستشفى المويه العام بأعضاء القافلة، وبدأ الاستشاريون المتطوعون في استقبال الحالات في 15 عيادة ضمت مختلف التخصصات، ومنها: تخصصات الباطنة والأعصاب والنفسية والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والسكري والعظام، والجراحة وطب الأسرة، وغيرها من العيادات.
وسخّر المستشفى طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين المتطوعين، والحد من الزحام؛ حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات، وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة من المتطوعين، إضافة إلى دعم الطواقم التمريضية لتغطية سائر العيادات.
واستقبل الاستشاريون المتطوعون حالاتٍ متنوعة، من ضمنها حالات لكبار سن ومقعدين، وحالات تعاني أمراضًا مزمنة كانت تعاني صعوبة في مراجعة المستشفيات التخصصية نظرًا لبعد المسافة ومعاناتها بسبب السفر.
وقدّم الاستشاريون الخدمات اللازمة للحالات؛ فيما قرروا تحويل عدد من الحالات للمستشفيات المرجعية بتجمع الطائف الصحي لإجراء المزيد من الفحوص المتقدمة.
وأجرى فريق العمليات الجراحية بالقافلة، 5 عمليات جراحية داخل مستشفى المويه، تكللت بالنجاح ولله الحمد.
من جهتهم، أعرَبَ عدد من المراجعين عن شكرهم لتجمع الطائف الصحي وإدارة التطوع الصحي بالتجمع ومستشفى المويه العام والاستشاريين المشاركين في القافلة التطوعية على هذه المبادرة.
ووجّه الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال المالكي باستمرار هذه القوافل، والوصول بالخدمات العلاجية الاستشارية لجميع المستشفيات الطرفية مقدمًا شكره لجميع الأطباء والطاقم الطبي المتطوعين المشاركين في هذه القافلة وكذلك لمستشفى المويه العام على تجهيز الحالات واستقبال المرضى.