"قافلة الحياة الاستشارية" تُقَدم خدماتها لأكثر من 414 مراجعًا بمستشفى المويه العام بالطائف

قدّمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية التي شارك فيها استشاريون من مختلف التخصصات من "تجمع الطائف الصحي"، صباح أمس السبت خدماتها لأكثر من 414 مراجعًا بمستشفى المويه العام، ومن ضمن خدماتها إجراء 5 عمليات جراحية.