"بلدية محايل" تضبط عددًا من المعدات أحدثت في مخطط حكومي

وقال "حافظ" لـ"سبق": إن مراقبي التعديات لاحظو خلال جولاتهم المستمرة على المخططات الحكومية عددًا من المعدات تعمل في أحد المخططات الحكومية؛ ما أدى إلى تحفظ المراقبين على المعدات ونقلها لحجز البلدية من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم؛ حفاظًا على ممتلكات الدولة.