محليات

"بلدية محايل" تضبط عددًا من المعدات أحدثت في مخطط حكومي

تم التحفظ عليها تمهيدًا لتطبيق لائحة الجزاءات بحقّ أصحابها
"بلدية محايل" تضبط عددًا من المعدات أحدثت في مخطط حكومي
محمد طيران
محمد طيران

كشف رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، اليوم، عن ضبط الفرق الرقابية ببلدية محايل خلال إجازة نهاية الأسبوع معدات تحدث في مخطط حكومي.

وقال "حافظ" لـ"سبق": إن مراقبي التعديات لاحظو خلال جولاتهم المستمرة على المخططات الحكومية عددًا من المعدات تعمل في أحد المخططات الحكومية؛ ما أدى إلى تحفظ المراقبين على المعدات ونقلها لحجز البلدية من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم؛ حفاظًا على ممتلكات الدولة.

وثمن جهود الفرق الرقابية التي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الممتلكات الحكومية.

بلدية محايل
رئيس بلدية محايل
سعيد بن علي حافظ
مخطط حكومي

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