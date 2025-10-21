طقس اليوم .. الأرصاد: سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.