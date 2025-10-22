"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لإشعال النار دون تصريح والشروع في الصيد بمواقع محظورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عددًا من المخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات متعددة في منطقتي محمية طويق ومكة المكرمة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطبيق الأنظمة وحماية الحياة الفطرية والغطاء النباتي في المملكة.
ففي محمية طويق الطبيعية، تم ضبط مواطن مخالف لتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، بعدما أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزّهات الوطنية تصل إلى 3,000 ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات البيئية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مع ضمان سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
وفي منطقة مكة المكرمة، تم ضبط مواطن آخر شرع في الصيد دون الحصول على ترخيص نظامي، حيث عُثر بحوزته على بندقية نارية و75 طلقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشددت القوات على أن استخدام الأسلحة النارية دون ترخيص يُعرض صاحبه لغرامة تصل إلى 80,000 ريال، فيما تبلغ غرامة الصيد دون ترخيص 10,000 ريال، وغرامة الصيد في أماكن محظورة 5,000 ريال، مؤكدةً أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، للحفاظ على التوازن البيئي والكائنات الفطرية في المملكة.