"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لإشعال النار دون تصريح والشروع في الصيد بمواقع محظورة

ففي محمية طويق الطبيعية، تم ضبط مواطن مخالف لتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، بعدما أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في الغابات والمتنزّهات الوطنية تصل إلى 3,000 ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات البيئية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) و(996) في بقية المناطق، مع ضمان سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.