"الانحراف المفاجئ" و"عدم ترك مسافة" يتسببان في 934 حادثًا بالسعودية.. ووفاة كل ساعتَيْن
تسبَّب عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات العام الماضي في 459 ألف حادث مروري في السعودية. وجاء هذا السبب ثانيًا في عدد الحوادث بعد الانحراف المفاجئ، وذلك وفق إحصائيات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء. فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بشكل عام في العام نفسه 4.555 وفاة، بواقع وفاة واحدة كل ساعتين.
ومن أهم أسباب الحوادث العام الماضي الانحراف المفاجئ بواقع 475 ألف حادث، يليه عدم ترك مسافة آمنة بـ459 ألف حادث، وجاء ثالثًا الانشغال عن القيادة بـ194 ألف حادث.
وتفصيلاً، أظهرت البيانات انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة لعام 2022 بنسبة 6.8% عن عام 2021، وكانت نسبة الحوادث المرورية الجسيمة داخل المدن 55.5% لعام 2022. كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية لعام 2022 بنسبة 2.1% عن عام 2021، كذلك انخفاض عدد الإصابات من الحوادث المرورية لعام 2022 بنسبة 4.2% عن عام 2021.
وكان أبرز سبب للحوادث لعام 2022 الانحراف المفاجئ بإجمالي حوادث ما يقارب 475 ألف حادث، يليه عدم ترك مسافة آمنة بإجمالي حوادث يقارب 459 ألف حادث.
فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2022م 4.555 وفاة، بمعدل انخفاض 2.1% عن عام 2021م.
مشيرة إلى أن عدد الإصابات من الحوادث المرورية خلال عام 2022م بلغ 24.4 ألف إصابة، بمعدل انخفاض 4.2% عن عام 2021م.