"الانحراف المفاجئ" و"عدم ترك مسافة" يتسببان في 934 حادثًا بالسعودية.. ووفاة كل ساعتَيْن

تسبَّب عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات العام الماضي في 459 ألف حادث مروري في السعودية. وجاء هذا السبب ثانيًا في عدد الحوادث بعد الانحراف المفاجئ، وذلك وفق إحصائيات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء. فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية بشكل عام في العام نفسه 4.555 وفاة، بواقع وفاة واحدة كل ساعتين.