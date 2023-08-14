مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يُصدر ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الأمهرية

وتأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة برامج المجمع الخاصة بإعداد ونشر ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات العالم؛ تسهيلًا لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية؛ وذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، اللذيْن أوْلَيَا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لإيصال إصدارات المجمع من مختلف روايات المصاحف، وترجمات معاني القرآن الكريم إلى المسلمين في العالم بأعلى المواصفات والمقاييس.