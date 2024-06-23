بلدية الشرائع تضبط موقعًا عشوائيًّا لتخزين ألعاب الأطفال وقطع الأثاث بدون ترخيص

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مشبوهة، مؤكدًا أن البلدية تسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الخدمات المقدمة للمجتمع.