بلدية الشرائع تضبط موقعًا عشوائيًّا لتخزين ألعاب الأطفال وقطع الأثاث بدون ترخيص

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية، وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها بأمانة العاصمة المقدسة، قامت بلدية الشرائع الفرعية بضبط موقع عشوائي مُخصَّص لتخزين ألعاب الأطفال وقِطع الأثاث بدون ترخيص.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية أن الموقع الذي تم ضبطه يفتقر إلى الاشتراطات لتخزين الألعاب والأثاث، وتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت البلدية أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق مَنْ يتجاوز الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مشبوهة، مؤكدًا أن البلدية تسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الخدمات المقدمة للمجتمع.