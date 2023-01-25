بجوائز 5 ملايين.. "المقبل": إطلاق مسابقة المهارات الثقافية بالشراكة بين "الثقافة" و"التعليم"

أكد وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل، أهمية إطلاق مسابقة المهارات الثقافية، بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، لاكتشاف وتطوير وتنمية المواهب في المجالات الثقافية والفنية.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق"، على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق مسابقة المهارات الثقافية الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة التعليم، بحضور عدد من الأميرات والفنان فايز المالكي، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنانة زينة عماد، والممثلة هبة حسين، والشاعر صالح الشادي.
وقال وكيل وزارة التعليم المقبل: الخطوة الأولى ستكون فترة الاكتشاف وخلالها يكون احتضان المواهب وفيها فرصة لتدريب وصقل وإبراز لطاقات الطلاب وإبداعاتهم الثقافية والفنية، وتقام بعدها مسابقات ومنافسات، انتهاء بإعلان الفائزين وتكريمهم بجوائز وعرض أعمالهم بطريقة تليق بهم.
وتعد مسابقة المهارات الثقافية هي المسابقة الأولى من نوعها التي تقام بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتفعيل مجتمع طلاب التعليم العام حول المملكة مع الثقافة والفنون عن طريق مسابقة في ستة مسارات تتخللها عدد من البرامج التدريبية التفاعلية التي تحفز الطلاب والطالبات على المشاركة والتفاعل معها لتمكينهم من استثمار شغفهم وأوقاتهم وتنمية مهاراتهم ضمن القطاعات الثقافية المستهدفة.
وتصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 5 ملايين ريال سعودي في مسارات الأفلام ( الأفلام القصيرة ) والمسرح (التمثيل المسرحي ) والفنون البصرية (الفنون التشكيلية والرقمية والنحت والخط العربي )، الأدب (القصص القصيرة وقصص المانجا ) والموسيقى (العزف والغناء ) والتراث (الرقصات الشعبية والتراثية ).
وبدأت محطات رحلة المسابقة في الـ18 من يناير الجاري بتهيئة الميدان من خلال تدريب منسقي ومنسقات النشاط من كل إدارة تعليمية مروراً بتدريب المبدعين ومعسكر تدريبي حضوري لصقل وتطوير مهارات الطلاب والطالبات خلال الفترة من 14-25 مايو المقبل ، ثم انتهاء بالحفل الختامي في 28 مايو المقبل.