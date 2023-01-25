بجوائز 5 ملايين.. "المقبل": إطلاق مسابقة المهارات الثقافية بالشراكة بين "الثقافة" و"التعليم"

وتعد مسابقة المهارات الثقافية هي المسابقة الأولى من نوعها التي تقام بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتفعيل مجتمع طلاب التعليم العام حول المملكة مع الثقافة والفنون عن طريق مسابقة في ستة مسارات تتخللها عدد من البرامج التدريبية التفاعلية التي تحفز الطلاب والطالبات على المشاركة والتفاعل معها لتمكينهم من استثمار شغفهم وأوقاتهم وتنمية مهاراتهم ضمن القطاعات الثقافية المستهدفة.