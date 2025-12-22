مجموعة "ون" شريكًا اتصالياً في ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2025

أعلنت مجموعة "ون" للاتصال والتسويق عن مشاركتها في ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة Deve Go 2025 بصفتها شريكًا اتصالياً، في مشاركة تهدف إلى إثراء تجربة الملتقى الاتصالية وتقديم محتوى يعكس التحولات المتسارعة في بيئات العمل وريادة الأعمال في القطاعات الواعدة ومنها قطاع الاتصال والتسويق.
تأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور المجموعة في توظيف الاتصال كأداة تأثير، عبر تطوير حلول إبداعية تعزّز التفاعل وتنقل رسائل الملتقى بروح معاصرة تتناغم مع تطلعات رواد الأعمال والمهتمين بأنماط العمل الحديثة.
وتسعى "ون" من خلال هذه الشراكة إلى دعم الحراك الريادي والمساهمة في بناء منظومة إعلامية أكثر نضجًا تُبرز قصص النجاح وتفتح مساحات جديدة للقيادات الشابة للتعبير والمشاركة بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي وتوطين الممارسات الإعلامية.
ويشهد الملتقى مشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة "ون" المهندس راكان الفايزي في جلسة حوارية بعنوان "قيادة بالقيمة ونمو الأثر"، بمشاركة نخبة من قادة الفكر وصنّاع التأثير، تناقش مفاهيم القيادة الحديثة ودورها في تعظيم الأثر وبناء نماذج مستدامة في بيئات العمل المتغيّرة
ويُندرج حضور المجموعة في الملتقى ضمن رؤيتها الهادفة إلى تحقيق أثر مستدام عبر مبادرات وطنية وشراكات نوعية تسهم في تعزيز الصورة المؤسسية للمملكة وتوسيع نطاق التأثير الاتصالي محليًا ودوليًا.
تُعد مجموعة "ون" للاتصال والتسويق مجموعة سعودية متخصصة في ابتكار وتقديم الحلول الاتصالية، وتعمل على تقديم تجارب إعلامية متكاملة لمبادرات ومشاريع ذات بعد تنموي، انطلاقًا من إيمانها بدور الاتصال في صناعة التغيير ونشر الوعي.