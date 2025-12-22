مجموعة "ون" شريكًا اتصالياً في ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2025

أعلنت مجموعة "ون" للاتصال والتسويق عن مشاركتها في ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة Deve Go 2025 بصفتها شريكًا اتصالياً، في مشاركة تهدف إلى إثراء تجربة الملتقى الاتصالية وتقديم محتوى يعكس التحولات المتسارعة في بيئات العمل وريادة الأعمال في القطاعات الواعدة ومنها قطاع الاتصال والتسويق.