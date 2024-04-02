"الجوازات" تدشن المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

دشّنت المديرية العامة للجوازات، اليوم، المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين في صالات السفر (3 و4) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.