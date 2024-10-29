الرياض تحتضن قادة القطاع العقاري في "سيتي سكيب العالمي 2024"

وسيتضمن المعرض في نسخته الثانية برنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و(DNA التصميم والهندسة المعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من 500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص، بمشاركة أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيين والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.