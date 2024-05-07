دبي.. بنك التنمية الاجتماعية ينال جائزة ربط الجهات في رحلة عميل العمل الحر بالذكاء الاصطناعي

حصل بنك التنمية الاجتماعية على جائزة أفضل كيان مؤسسي متمكّن في ربط الجهات، ضمن رحلة عميل العمل الحر باستخدام الذكاء الاصطناعي، على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط، حيث حقق البنك مستويات متقدمة في تقديم خدمات مترابطة ومميزة لعملاء العمل الحر، وفق معايير الجائزة المتوافقة مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تسهيل رحلة العملاء، وخلق الولاء، وتحسين تجربة العميل.
وقدمت الجائزة منظمة تجربة العميل، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وتغطي منطقة أوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم تنظيم حفل التكريم للجهات الفائزة في دبي، وتسلم الجائزة بالنيابة عن البنك أمجاد المعجل، وسلطان الدخيل من فريق العمل الحر.
وتعتمد معايير الجائزة على تقييم أداء ربط الجهات في رحلة العميل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على تحليل البيانات الضخمة، وتوجيه العملاء خلال جميع مراحل الرحلة، بدءًا من الاستفسارات الأولية حتى مرحلة تقديم الخدمة، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تساعد على تقديم تجارب شخصية أكثر وضوحًا، وتحسين التفاعل مع العملاء بطريقة مستمرة ومبتكرة بما يسهم في تحسين تجربة العميل.
يُذكر أن عددًا من الجهات الحكومية تقدمت للمنافسة على هذه الجائزة؛ مثل مستشفى الحرس الوطني، وهيئة الحكومة الرقمية، وصندوق التنمية الصناعي، والبريد السعودي، ومطارات الرياض، وغيرها من الجهات والشركات السعودية والخليجية والعربية.