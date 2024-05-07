دبي.. بنك التنمية الاجتماعية ينال جائزة ربط الجهات في رحلة عميل العمل الحر بالذكاء الاصطناعي

وتعتمد معايير الجائزة على تقييم أداء ربط الجهات في رحلة العميل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على تحليل البيانات الضخمة، وتوجيه العملاء خلال جميع مراحل الرحلة، بدءًا من الاستفسارات الأولية حتى مرحلة تقديم الخدمة، حيث يمكن لهذه التقنيات أن تساعد على تقديم تجارب شخصية أكثر وضوحًا، وتحسين التفاعل مع العملاء بطريقة مستمرة ومبتكرة بما يسهم في تحسين تجربة العميل.