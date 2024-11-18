"التدريب التقني" تدشن المنصة المركزية للموهبة والابتكار

وأضاف أن المنصة تتيح استقبال الأفكار الإبداعية والابتكارات من الموهوبين، كما توفر العديد من الخدمات؛ من أبرزها مشاهدة مقاطع تعليمية لكيفية تطوير الابتكارات، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموهوبين في الإجابة عن استفساراتهم، وكذلك إمكانية استخدام نظام التذاكر الذكي في المنصة لطلب المساعدة التقنية أو التطويرية من ذوي الخبرة.