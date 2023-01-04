تحت رعاية الملك.. مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية ينطلق بالرياض الثلاثاء المقبل

وتشمل قائمة الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري، إضافة إلى المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المنظمة، كلاً من: إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، وأنجولا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وباكستان، والبحرين، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبوروندي، وتايلند، وتركمانستان، وتشاد، وتنزانيا، وتونس، والجابون، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، ورواندا، وزامبيا، وزيمبابوي، وسريلانكا، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعُمان، وغانا، وغينيا، وفرنسا، فنلندا، وفيتنام، وقرغيزستان، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والكونغو الديمقراطية، والكويت، وكينيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، منغوليا، وموريتانيا، النمسا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، واليابان.