أمين الطائف يشيد برعاية الأمير محمد بن سلمان ودعمه لمهرجان ولي العهد للهجن

وبيّن أن أمانة الطائف حشدت منذ وقت مبكر الطاقات والإمكانات لتوفير سائر الخدمات والمرافق البلدية بموقع المهرجان، وذلك بمتابعة مباشرة من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف سعيًا إلى التسهيل على المشاركين والمتابعين، وتم تهيئة وتطوير المدخل الرئيس لمضمار سباقات الهجن، وإزالة التشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بنطاق المهرجان ومضمار السباقات، وتحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع أهمية الحدث، ودعمت أعمال الترصيف والبردورات، وإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، مع تنفيذ برنامج متكامل للنظافة والصحة العامة، وتعزيز أعمال الصيانة والزراعة والتجميل.