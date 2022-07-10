الإرشاد الإلكتروني والمتجول.. هكذا يتم اختصار عملية إرشاد الحجاج في منى

يأتي ذلك فيما يسهم الإرشاد المتجول والذي جندت له الجمعية هذا العام 490 جوالًا ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز عناية، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.