الإرشاد الإلكتروني والمتجول.. هكذا يتم اختصار عملية إرشاد الحجاج في منى

يُساهم الإرشاد الإلكتروني، والإرشاد عن بُعد، والإرشاد المتجول الذي تتبناه جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تسهيل عملية الإرشاد، والحفاظ على الوقت والجهد وتقليل عدد التائهين.
ويقوم برنامج الإرشاد الالكتروني، والإرشاد عن بعد من خلال الأجهزة الذكية لتمكين الحاج من إدخال أية معلومة تتوفر لديه كاسم المؤسسة أو رقم المكتب فيقوم التطبيق المتوفر على موقع الجمعية، أو التطبيقات بتحديد مسار إلكتروني لما يرغبه الحاج أو الباحث عن المعلومة.
ويضم التطبيق جميع بيانات وزارة الحج والعمرة من مؤسسات ومكاتب وحملات تتعلق بالحجاج، كما يمكن توجيه الحاج عن طريق الكشافة بعدة لغات من خلال التطبيقات.
يأتي ذلك فيما يسهم الإرشاد المتجول والذي جندت له الجمعية هذا العام 490 جوالًا ينتشرون في طرق المشاة والطرق الفرعية والرئيسة في مشعر منى في تسهيل عملية الإرشاد بدلاً من الذهاب إلى مراكز عناية، إذ يقوم الجوالة بالشرح للحاج على الخرائط الإرشادية التي توزعها الجمعية أو تحميل التطبيق ومسار الحاج على جهازه الخاص.