اطلع على خطط العمليات التشغيلية.. "الفضلي" يقف على جاهزية منظومة "البيئة" لموسم حج 1445هـ

وفي ختام الجولة، عقد الفضلي اجتماعًا، تم من خلاله استعراض سير أعمال مراحل تنفيذ المشاريع القائمة والمشاريع المنفذة، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع المائية والبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وآخر المستجدات في تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المهام والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية، لتقديم أرقى الخدمات للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخططها المعدة والبرامج المعدة لاستقبال موسم الحج لهذا العام، والتي عملت الشركة على تنفيذها منذ وقت مبكر، من خلال كوادرها الوطنية المؤهلة، وتقنياتها الذكية؛ حيث تجاوزت كميات الخزن المائي (3.2) ملايين متر مكعب، وحث الجميع على أهمية مضاعفة الجهود، وبذل كافة الإمكانات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة وخدمة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسكهم بسهولة ويسر.