"بئر غرس" التاريخي يستقبل زائري المدينة المنورة بعد اكتمال أعمال تطويره

ووثقت "واس" اليوم مشاهد من تَوافد زائري المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين إلى موقع بئر "غرس" في إحدى محطات زياراتهم للمعالم التاريخية في المدينة المنورة؛ حيث يقفون على طبيعة المكان، ويشربون من ماء البئر عبر نقاط الشرب التي تم تهيئتها لمرتادي البئر بعد تطويره، ويلتقطون الصور التذكارية؛ إذ يحرص الزائرون على القيام بجولة تشمل العديد من المواقع من أبرزها ساحة شهداء أحد، وجبل الرماة، ومساجد قباء، والقبلتين، والخندق، والغمامة، والإجابة، والسقيا، وكذلك الآبار التاريخية التي اغتسل منها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شرب منها، وتوضأ منها، أو وقف بجوارها خلال العهد النبوي في المدينة المنورة.