المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأمانة المنطقة الشرقية يوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار الاجتماعي

وتتضمن المذكرة 10 مجالات للتعاون منها: نشر مفهوم الاستثمار الاجتماعي، والمساهمة في البناء المعرفي للاستثمار الاجتماعي من خلال الدراسات والبحوث، وتبني البرامج والفعاليات والمسابقات التي تعمل على تفعيل دور الاستثمار الاجتماعي، والتنسيق المشترك في طرح فرص تتناسب مع حاضنة الاستثمار الاجتماعي، والتعاون المشترك في ابتكار الحلول المستدامة لحل المشاكل الاجتماعية، والتنسيق المشترك في تسهيل الاتصال بين الأطراف ذات العلاقة، ودعم وتمكين شركات الاستثمار الاجتماعي للقيام بجزء من مشاريع الأمانة، ونشر ثقافة التطوع من خلال تقديم دورات وورش عمل للمتطوعين، ومشاركة المركز في المبادرات والمناسبات الوطنية التي تنظمها الأمانة، ومشاركة الأمانة في تطوير المعيار الوطني للعمل التطوعي.