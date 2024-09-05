مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عملية استبدال مفصل الورك لـ"ثمانينية" بحالة صحية معقدة

تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستبدال مفصل الورك بالتخدير النصفي، لـ"ثمانينية"، بحالة صحية معقدة وتعاني من حزمة أمراض مزمنة.
ذكر ذلك د.عبدالظاهر الساعاتي استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المراجِعة زارت المستشفى وهي على كرسي متحرك، نتيجة إصابتها بكسر في الحوض، وخشونة وتلف في مفصل الورك، إضافة إلى أنها مصابة بعدة أمراض كارتفاع ضغط الدم، والسكري والغدة الدرقية.. وفور وصولها أجرى لها الفريق الطبي عدة فحوصات دقيقة، وأثبتت الصور الإشعاعية والمقطعية، وجود تلف وخشونة وانفصال في عظام مفصل الحوض، مع كسر بالحوض. ودرس الفريق الطبي الحالة وخلُص إلى خطة علاجية لاستبدال مفصل الورك تحت التخدير النصفي؛ نظرًا للحالة الصحية المعقدة للمراجعة.
وأضاف د. الساعاتي الحاصل على الزمالة الكندية، أنها أُخضعت لعملية جراحية تم فيها استبدال مفصل الورك، بمفصل صناعي عالي الجودة ومناسب للحالة، واستمرت العملية لنحو ساعة، وسارت وفقًا للخطة العلاجية، وتكللت في النهاية -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتم نقلها إلى غرفة التنويم واستعادت قدرتها على الحركة والمشي بعد عدة ساعات، وبقيت محاطة بالعناية الطبية لمدة "3" أيام، قبل أن تغادر بحالة صحية جيدة؛ حيث تَخلصت من الآلام وغيرها من الأعراض، التي عانت منها قبل العملية.
ويُعد قسم جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، من أحدث وأفضل الأقسام المتخصصة؛ إذ تم تجهيزه بكل الإمكانيات، التي تتيح له تقديم رعاية عالية الجودة، لمختلف جراحات العظام للكبار والأطفال، ويعمل به عدد من أكفأ الاستشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة، كما أنه يحظى بقدرات متقدمة في التشخيص الدقيق لإصابات العظام والمفاصل والعمود الفقري، ويسنده مركز متطور للعلاج الطبيعي، وقد نجح خلال هذه الفترة القصيرة من تشغيل المستشفى، في إجراء جراحات نوعية دقيقة لحالات معقدة؛ كاستبدال المفاصل، وتصحيح التشوهات الخلقية بالعمود الفقري وغيرها.