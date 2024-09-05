مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عملية استبدال مفصل الورك لـ"ثمانينية" بحالة صحية معقدة

وأضاف د. الساعاتي الحاصل على الزمالة الكندية، أنها أُخضعت لعملية جراحية تم فيها استبدال مفصل الورك، بمفصل صناعي عالي الجودة ومناسب للحالة، واستمرت العملية لنحو ساعة، وسارت وفقًا للخطة العلاجية، وتكللت في النهاية -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتم نقلها إلى غرفة التنويم واستعادت قدرتها على الحركة والمشي بعد عدة ساعات، وبقيت محاطة بالعناية الطبية لمدة "3" أيام، قبل أن تغادر بحالة صحية جيدة؛ حيث تَخلصت من الآلام وغيرها من الأعراض، التي عانت منها قبل العملية.