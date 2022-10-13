تزامنًا مع يوم البصر العالمي.. مختص يقترح حلولًا للحد من زيادة أعداد المصابين

وأردف: "في دراسة مسحية على الطلاب في مدينة الرياض، أظهرت أن نسبة ضعف البصر الشديد القابل للتصحيح وصلت إلى ٢٠٪، وفي دراسة أخرى في منطقة القصيم أظهرت أن أكثر من 16 % من الطلبة لديهم إعاقة بصرية بسبب العيوب الانكسارية، وحوالي 2 % فقط منهم يستخدم نظارات طبية؛ مما قد يفضي إلى حصول كسل بالعين؛ وقد يتسبب بوجود إعاقة بصرية دائمة".