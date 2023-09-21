"العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بالذكرى 93 لليوم الوطني

وأكد "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولاً جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء و نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، وبما يجري بعون الله وتوفيقه من عمل مبارك لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة.