مجموعة stc سخرت حلول الذكاء الاصطناعي بنجاح في أداء شبكة الاتصالات بالتعاون مع Nokia أثناء موسم الحج

قامت مجموعة ,stc ممكن التحول الرقمي, ولأول مرة بتمكين نظام عمليات تقنية في شبكتها باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المدعوم من قبل شبكة MantaRay ذاتية التنظيم (SON) من نوكيا، وهو نظام عمليات مدعوم بحلول الذكاء الاصطناعي والذي يعمل على أتمتة و تحسين شبكات الاتصالات المتنقلة حيث تم تبني حلول MantaRay SON لأول مرة على *شبكة stc للهاتف المتنقل* خلال موسم الحج ، مما مكن من تقديم *تجربة عميل استثنائيه من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي* لأكثر من مليون ونصف حاج.
وتعد هذه العملية من أوائل *طرق التعاون التقني الناجح لتمكين حلول شركاء stc حول العالم من إستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم شبكة الاتصالات المتنقله. وللمساهمة في نجاح موسم الحج، قامت مجموعة stc بتطوير خوارزمية مخصصة لموسم الحج مع نوكيا ، مما يسمح بتحسين الشبكة الاتصالات المتنقله في فترات زمنية لا تزيد مدتها عن 15 دقيقة.
تعد MantaRay SON من نوكيا منصة رائدة في مجال تمكين حلول الذكاء الاصطناعي ذاتية التكوين والتي تساهم في أتمتة شبكات الاتصالات وتحسين ادائها. وتقدم هذه المنصة وحدات تقنية يمكن بناؤها ونشرها لتطبيقات برمجية محددة لمواجهة التحديات التشغيلية.
شهدت شبكة stc تحسينات استثنائية نتيجة لتمكين نظام MantaRay SON لحلول الذكاء الاصطناعي . وتمت معالجة أكثر من 10 آلاف إجراء في الساعه أثناء تشغيل شبكات الاتصالات، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في معدل الاستخدام بنسبة 30 % تقريبا على و 10% من متوسط التحسن في البيانات المستخدمة. وعلى الرغم من زيادة حركة مرور البيانات بنسبة 40 %، نجحت شبكة stc في الحفاظ على اتصال سلس وموثوق.
وساهم هذا التعاون الناجح الى التقليل من *التدخل البشري* وتحسين جودة الشبكة وتمهيد الطريق *لإنتشار* مستقبل الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للشبكات الاتصالات. كما يعد هذا التقدم التقني الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لحلول توسعة الشبكات اللاسلكية من مساهمات مجموعة stc في تمكين مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد جزءً لا يتجزأ من روية المملكة 2030 .ويقدم هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الحلول التقنية التي تدعم التحول الرقمي والنمو المستدام، بما في ذلك برامج كفاءة الطاقة، والتي بدورها أدت إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 13% عبر شبكات 4G و 5G في عام 2023 , و بحلول عام 2025 ستقوم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة stc بتغطية أكثر من 200 نظام، والذي سوف يساهم بتوفير ما يقرب من 2 مليون ريال سعودي سنويًا