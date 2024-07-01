مجموعة stc سخرت حلول الذكاء الاصطناعي بنجاح في أداء شبكة الاتصالات بالتعاون مع Nokia أثناء موسم الحج

وساهم هذا التعاون الناجح الى التقليل من *التدخل البشري* وتحسين جودة الشبكة وتمهيد الطريق *لإنتشار* مستقبل الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للشبكات الاتصالات. كما يعد هذا التقدم التقني الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لحلول توسعة الشبكات اللاسلكية من مساهمات مجموعة stc في تمكين مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يعد جزءً لا يتجزأ من روية المملكة 2030 .ويقدم هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الحلول التقنية التي تدعم التحول الرقمي والنمو المستدام، بما في ذلك برامج كفاءة الطاقة، والتي بدورها أدت إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 13% عبر شبكات 4G و 5G في عام 2023 , و بحلول عام 2025 ستقوم خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي لمجموعة stc بتغطية أكثر من 200 نظام، والذي سوف يساهم بتوفير ما يقرب من 2 مليون ريال سعودي سنويًا