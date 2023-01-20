المملكة.. موعد وبداية أول أيام رمضان فلكياً

ويبدأ شهر رمضان (2023 - 1444) فلكياً يوم الخميس 23 مارس، وتشير الحسابات الفلكية التي أُجريت من قِبل فريق "طقس العرب"، إلى أن القمر سيسبق الشمس بالغروب في ليلة تحرّي هلال شهر رمضان (2023 - 1444)، وسيغرب القمر الساعة 5:54م، في حين أن غروب الشمس سيكون عند الساعة 6:05م؛ ما يجعل رؤيته مستحيلة، وبالتالي يُتوقع أن تعلن السعودية يوم الأربعاء 22 مارس المتمّم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان.