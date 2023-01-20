محليات

المملكة.. موعد وبداية أول أيام رمضان فلكياً

المملكة.. موعد وبداية أول أيام رمضان فلكياً
سبق
سبق

من المُنتظر أن تتحرّى المملكة العربية السعودية ودول العالم العربي والإسلامي هلال شهر رمضان لهذا العام 2023 / 1444 بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ، الموافق 21 مارس 2023م.

ويبدأ شهر رمضان (2023 - 1444) فلكياً يوم الخميس 23 مارس، وتشير الحسابات الفلكية التي أُجريت من قِبل فريق "طقس العرب"، إلى أن القمر سيسبق الشمس بالغروب في ليلة تحرّي هلال شهر رمضان (2023 - 1444)، وسيغرب القمر الساعة 5:54م، في حين أن غروب الشمس سيكون عند الساعة 6:05م؛ ما يجعل رؤيته مستحيلة، وبالتالي يُتوقع أن تعلن السعودية يوم الأربعاء 22 مارس المتمّم لشعبان، ويوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان.

المملكة العربية السعودية
هلال شهر رمضان

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