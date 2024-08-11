"يلو" الراعي البلاتيني لعروض روح السعودية في موسم "صيف جدة"

تشارك شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" بصفتها راعياً بلاتينياً في موسم صيف جدة لعروض روح السعودية؛ تجسيداً لدورها في المساهمة ودعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز حضور القطاع السياحي في المملكة والذي يعيش أزهى فتراته في ظل رؤية 2030 التي توليه اهتماماً كبيراً، وبالإضافة لرعايتها للموسم قدّمت "يلو" سيارة هدية تم السحب عليها ضمن حملة عروض روح السعودية، وأيضاً منحت "يلو" زوّار موسم صيف جدة خصماً خاصاً عبر كافة فروعها في مدينة جدة بنسبة 25 % طيلة فترة موسم صيف جدة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد النجران الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الحرص الكبير الذي توليه "يلو" للمشاركة بشكل فاعل في دعم كافة المبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وتتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي يأتي من أهمها دعم القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات الحيوية الذي يحقق العديد من المصالح للوطن وأبنائه على كافة المستويات الاقتصادية وجودة الحياة.
وتابع النجران قائلاً: تظهر "يلو" كشريك داعم في كافة الفعاليات الهادفة والتي تحقق قيمة مضافة للمجتمع، ونعتز بوجودنا راعياً بلاتينياً في موسم صيف جدة لعروض روح السعودية الذي يعد من المواسم الجميلة التي استمتع فيها زوار موسم صيف جدة بتجربة رائعة اشتملت على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتسويقية التي استمتع بها الجميع ونالت استحسانهم.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطّي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وتوفر "يلو" مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات ورغبات عملائها، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
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