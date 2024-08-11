"يلو" الراعي البلاتيني لعروض روح السعودية في موسم "صيف جدة"

من جانبه، أكد الأستاذ محمد النجران الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الحرص الكبير الذي توليه "يلو" للمشاركة بشكل فاعل في دعم كافة المبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وتتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي يأتي من أهمها دعم القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات الحيوية الذي يحقق العديد من المصالح للوطن وأبنائه على كافة المستويات الاقتصادية وجودة الحياة.