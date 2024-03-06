لأول مرة.. الريال السعودي يتخطى حاجز الـ 13 جنيهاً بالبنوك بعد قرارات "المركزي المصري"

سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقاً لآليات السوق؛ ما رفع قيمة العملات المختلفة أمام الجنيه؛ لتصل قيمة الريال السعودي إلى 13 جنيهاً لأول مرة في التعاملات الرسمية بالبنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية المصرية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي، اليوم، رفع سعرَي الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وأعلنت بورصة لندن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار رفع الفائدة، ووصل حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت أم القرى وصول الدولار إلى 43 جنيهاً، وفي سبيله للارتفاع مجدداً، وعلى ذلك فقد تخطى الريال السعودي، لأول مرة، حاجز 13 جنيهاً مصرياً بشكلٍ رسمي في البنوك المصرية بعد القرار.