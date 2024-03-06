لأول مرة.. الريال السعودي يتخطى حاجز الـ 13 جنيهاً بالبنوك بعد قرارات "المركزي المصري"

وأعلنت بورصة لندن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار رفع الفائدة، ووصل حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت أم القرى وصول الدولار إلى 43 جنيهاً، وفي سبيله للارتفاع مجدداً، وعلى ذلك فقد تخطى الريال السعودي، لأول مرة، حاجز 13 جنيهاً مصرياً بشكلٍ رسمي في البنوك المصرية بعد القرار.