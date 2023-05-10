100 فرصة تنموية و3 ركائز إستراتيجية.. نظرة على مستهدفات برنامج "سخاء" لتحقيق التنمية المستدامة

ويعد "سخاء" برنامجاً تنموياً في المملكة يهدف إلى تنمية المجتمع بشكل مستدام، من خلال تمويل ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما يوفر حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة ويتيح الفرصة للأفراد الذين يملكون الشغف للعمل التنموي لتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.