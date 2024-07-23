مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل "122" عقدة ليمفاوية منها "47" تحتوي على خلايا سرطانية

واستطرد د.الحرز مؤكداً أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، وهذا ما أكدته فحوصات ما بعد العملية، التي أوضحت تحسناً كبيراً في حالته صحية، ومع هذه المؤشرات الإيجابية جرى تحويله إلى جناح التنويم، حيث أمضى نحو "48" ساعة قيد العناية الطبية الحثيثة، استمر فيها تحسن حالته، من ثم غادر المستشفى بصحة جيدة، لكنه سيستكمل الخطة العلاجية ببرنامج متابعة وعمل جلسات باليود المشع. مشيراً إلى أن المراجع تخلص لاحقاً من كافة الأعراض مع المحافظة على الصوت والهرمونات الجاردرقية.