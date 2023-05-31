يمثل في ألمانيا 10.1% وبالمملكة 63%.. ماذا يعني أن معظم سكان السعودية شباب؟

وتتميز السعودية بشبابية معظم سكانها عن غيرها من الدول، فنسبة الشباب في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عامًا لا تتجاوز 10.1 في المائة من مجمل عدد سكانها البالغ 83.2 مليون نسمة، طبقًا للتعداد الذي أجرته ألمانيا نهاية عام 2020، لكن ماذا يعني أن يكون المجتمع السعودي مجتمعًا شابًا؟ وما النتائج التي تترتب على ذلك؟ لقد أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن هذين السؤالين في أكثر من مناسبة.