"الداخلية": اكتمال عودة الحجيج لـ"منى" وأداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بأمان وطمأنينة

وأوصى الدكتور العبد العالي، الحجيج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بعدم المكوث في الشمس طويلاً، وعدم تراكم المجهودات على الجسم والراحة والتقيد والالتزام بالإرشادات والتوعية التي تُقدّم لهم من سائر الجهات الصحية، وكذلك النصائح التي تتعلق بالنظافة، وعدم التعرض إلى أي عدوى رذاذية بتغطية الفم والأنف، وتناول الأغذية بسلامة وعدم بقائها لمدة طويلة وعدم تركها مكشوفة لأنها ستكون معرضة لأي عدوى، داعيًا الحجاج إلى الاتصال على الرقم (937) بشأن أي استفسار أو رعاية أو ملاحظة طبية، متمنيًا السلامة الدائمة لحجاج بيت الله الحرام.