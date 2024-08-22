نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن: المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد سارت مُجرياتها وفق ما تم التخطيط له

وأبان "البلوي" أن مشاركة الملاك الجدد في هذه النسخة دليلٌ على ازدياد شعبية رياضة الهجن في المملكة عامًا بعد آخر؛ وهو ما يُعَد دافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم نجاحات تُوازي هذه الشعبية؛ متمنيًا أن تشهد المرحلة النهائية التي ستنطلق بعد قرابة 10 أيام، تنافسًا أكبر ومشاركة أعلى من ملاك الهجن المتقدمين.