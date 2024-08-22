نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن: المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد سارت مُجرياتها وفق ما تم التخطيط له

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي، نهاية المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة التي أقيمت على ميدان الهجن بالطائف منذ الـ10 من أغسطس الجاري؛ لافتًا النظر إلى أن المرحلة التمهيدية سارت مجرياتها وفق ما تم التخطيط له مسبقًا بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح أن المرحلة التمهيدية شهدت زيادةً في عدد المطايا المشاركة، وزيادة في عدد الأشواط عن الموسم الماضي؛ متطلعًا لاستمرار تحقيق الأهداف في المرحلة النهائية.
وأبان "البلوي" أن مشاركة الملاك الجدد في هذه النسخة دليلٌ على ازدياد شعبية رياضة الهجن في المملكة عامًا بعد آخر؛ وهو ما يُعَد دافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم نجاحات تُوازي هذه الشعبية؛ متمنيًا أن تشهد المرحلة النهائية التي ستنطلق بعد قرابة 10 أيام، تنافسًا أكبر ومشاركة أعلى من ملاك الهجن المتقدمين.
وأضاف أن النسخة السادسة تشهد رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي كان -وما زال- الداعم الرئيسي والأهم في تحقيق ازدهار قطاع الهجن ووصوله للعالمية؛ مؤملًا دخول القطاع الخاص كشريك نجاح في المهرجان والسعي لتطوير هذه الشراكات وزيادتها.