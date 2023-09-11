مكة.. تدخّل عاجل يُنقذ حياة معتمر إندونيسي من تداعيات جلطة في القدم

تمكّن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 63 عامًا، والذي كان على مدى 4 أيام يعاني من آلام حادة في القدم اليمنى بشكل كامل، وبعد أدائه لمناسك العمرة توجّه لمستشفى أجياد الطوارئ، ليتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي.