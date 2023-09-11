مكة.. تدخّل عاجل يُنقذ حياة معتمر إندونيسي من تداعيات جلطة في القدم

تمكّن فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر إندونيسي يبلغ من العمر 63 عامًا، والذي كان على مدى 4 أيام يعاني من آلام حادة في القدم اليمنى بشكل كامل، وبعد أدائه لمناسك العمرة توجّه لمستشفى أجياد الطوارئ، ليتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي.
وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أنه بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة، تبين وجود جلطة في القدم تحتاج إلى تدخّل عاجل، وتم نقل المريض إلى مستشفى النور لجراحة الأوعية الدموية، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكّن خلال النصف الأول لعام 2023م من تقديم خدمة طبية لـ 596 حالة دخول للعناية المركزة.