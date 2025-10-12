الندوة العالمية: شباب المملكة يثبتون تميزهم العالمي في الإبداع والابتكار

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالإنجاز الكبير الذي حققته الفرق الطلابية السعودية في نهائيات سباق أرامكو STEM التي أُقيمت في سنغافورة، مؤكدة أن هذا الفوز يعكس قدرة شباب المملكة على المنافسة عالميًا في مجالات الهندسة والعلوم والابتكار.
وأوضحت الندوة أن فوز الفرق السعودية بدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وحصولها على جوائز مرموقة ودخولها قائمة العشرة الأوائل عالميًا، يجسد نجاح رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين المواهب الشابة.
وأكدت الندوة أن تفوق أبناء وبنات المملكة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في العقول السعودية، مشيرة إلى أن الندوة العالمية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم من خلال برامجها التعليمية والتدريبية والتطوعية، التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم القيادية والعلمية والإبداعية، وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية بما يليق بمكانة المملكة وريادتها العالمية.