الندوة العالمية: شباب المملكة يثبتون تميزهم العالمي في الإبداع والابتكار

وأكدت الندوة أن تفوق أبناء وبنات المملكة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في العقول السعودية، مشيرة إلى أن الندوة العالمية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم من خلال برامجها التعليمية والتدريبية والتطوعية، التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم القيادية والعلمية والإبداعية، وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية بما يليق بمكانة المملكة وريادتها العالمية.