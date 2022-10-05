وحدة الترميم المتنقلة بـ"مركز الملك سلمان".. مسيرة كوادر وطنية نحو الجوائز العالمية

وتتكون الوحدة المتنقلة من "غرفة مغلقة" بها جهازا تعقيم، وتعمل على ضخ غاز الأوزون O3 صديق البيئة، وتصل إلى المكتبات والأرشيفات التي لا تستطيع الوصول إلى معمل التعقيم، وتستطيع تعقيم أكثر من 300 كتاب في الدورة الواحدة، وتستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة للدورة الواحدة بعد الكشف والتقييم، وبطاقم سعودي مدرب من مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز، واستُخدمت في جميع مناطق المملكة في مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية في المرحلة الثانية.