المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بقيمة 5.5 مليارات دولار أمريكي

وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة (5.5) مليارات دولار أمريكي ما يعادل (20.63) مليار ريال سعودي مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (2.25) مليار دولار أمريكي ما يعادل (8.44) مليارات ريال سعودي لصكوك مدتها (5) سنوات تستحق في عام 2030م، وبلغت الشريحة الثانية (3.25) مليارات دولار أمريكي ما يعادل (12.19) مليار ريال سعودي لصكوك مدتها (10) سنوات تستحق في عام 2035م، وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (19) مليار دولار أمريكي، الذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار (3.5) أضعاف إجمالي الإصدار.