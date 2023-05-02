"نظام المخدرات" يشدد عقوبة تقديمها أو بيعها "للقاصر" لأكثر من 15 عامًا سجنًا

وتفصيلاً، فقد بيّنت المادة الثامنة والثلاثون من النظام أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل.