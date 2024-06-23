منوهاً سموه بنجاح موسم الحج ..أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الامارة المساعدين، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبادل سمو أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.