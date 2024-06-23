منوهاً سموه بنجاح موسم الحج ..أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم، منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الامارة المساعدين، ومدراء العموم، ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبادل سمو أمير المنطقة الجميع التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وفي بداية الاستقبال نوه سموه بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام والذي تحقق بفضل لله تعالى ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – مشيدا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
كما ثمن سمو أمير منطقة تبوك الجهود المبذولة من منسوبي الإمارة والحرص على إنجاز المعاملات، حاثاً على مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة وأهلها والعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .