بإجمالي قياسي قارب المليار دولار.. نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72% في 2022

وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عامًا قياسيًا للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2022 شهد نموًا غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقمًا قياسيًا جديدًا.