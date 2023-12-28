"الجوف".. ضبط 22 مخالفة صحية بالمنشآت الغذائية

وأوضحت أمانة الجوف، أنه تم مصادرة وإتلاف نحو طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وأن المخالفات التي تم ضبطها شملت استخدام مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بزي موحد للعاملين، وعدم نظافة حاوية النفايات، وتخزين المنظفات الكيميائية مع الأغذية، وعدم وجود الشهادة الصحية داخل المنشأة، ووجود أجزاء حشرات على المصائد، بالإضافة إلى استخدام مناشف قماشية، واستخدام قواعد تخزين من مواد قابلة للصدأ وقواعد خشبية، وعدم وضع تواريخ الصلاحية على المواد المعبأة، ومواد غذائية مجهولة المصدر دون بيانات توضح الصلاحية والمصدر، وعدم وضع السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة، ومخالفات أخرى.