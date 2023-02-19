وزير الحرس يفتتح قمة خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي والارتقاء بالقطاع خليجيًا

من جهته، نوّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هيفولوشن" الدكتور محمود خان بنتائج القمة، التي نتج عنها إطلاق خارطة طريق عالمية لإطالة العمر الصحي على مستوى المنطقة، مضيفًا أن القمة عملت على توجيه الموارد والمواهب العالمية نحو إطالة العمر الصحي، مشيدًا بجميع الجهات والخبراء والمتخصصين الذين شاركوا، وأضافوا قيمة معرفية إلى توصيات القمة، حيث تمت مناقشة الوضع الصحي في المملكة والخليج، وبحث الفرص المرتبطة بطول العمر الصحي وتحديد الاستراتيجيات للاستفادة من عائد إطالة العمر.