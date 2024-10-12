أهالي الطائف يلجؤون لمكة وجدة لتقييم أضرار مركباتهم بسبب طول مدة الانتظار في محافظتهم

يلجأ بعض أهالي محافظة الطائف ممن تتعرض مركباتهم لحوادث مرورية إلى السفر لمكة المكرمة أو جدة لتقييم أضرار مركباتهم.
ويعود السبب إلى عدم توفر حجوزات قريبة لدى الشركة الوحيدة التي تقوم بتقدير أضرار المركبات في الطائف، إذ تتراوح مدة الانتظار من أسبوع إلى عشرة أيام.
محمد العتيبي، أحد المتضررين، تحدث لـ”سبق” عن معاناته المتكررة. أوضح أنه تعرض قبل عام لحادث مروري في الطائف، وعند محاولته الحجز إلكترونيًا لتقييم أضرار مركبته، فوجئ بعدم توفر مواعيد إلا بعد عشرة أيام، مما ترك مركبته متضررة طوال هذه الفترة دون إصلاح.
وأضاف العتيبي أنه تعرض لحادث آخر قبل أيام، وعند محاولته الحجز مجددًا في الشركة نفسها، واجه المشكلة ذاتها حيث لم يتوفر موعد إلا بعد سبعة أيام. مما اضطره لاستئجار سطحة لنقل مركبته إلى مكة، حيث تمكن من الحصول على تقييم في نفس اليوم.
وناشد العتيبي الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي يعاني منها العديد من المواطنين والمقيمين في الطائف، حيث تؤدي فترة الانتظار الطويلة إلى تعطيل إصلاح مركباتهم وتعطيل مصالحهم.