أهالي الطائف يلجؤون لمكة وجدة لتقييم أضرار مركباتهم بسبب طول مدة الانتظار في محافظتهم

محمد العتيبي، أحد المتضررين، تحدث لـ”سبق” عن معاناته المتكررة. أوضح أنه تعرض قبل عام لحادث مروري في الطائف، وعند محاولته الحجز إلكترونيًا لتقييم أضرار مركبته، فوجئ بعدم توفر مواعيد إلا بعد عشرة أيام، مما ترك مركبته متضررة طوال هذه الفترة دون إصلاح.