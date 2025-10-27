ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان ويبحثان العلاقات الثنائية وفرص الشراكة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، والوفد المرافق له، وذلك على هامش النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف المالكي.