محافظ جدة يُدشّن حملة "تراحمنا له أثر" لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

واستمع الأمير "ابن جلوي" إلى شرح من رئيس لجنة "تراحم" عن أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المحافظة ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات الكبرى ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة؛ للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، والتعريف بالمتجر الإلكتروني الخاص باللجنة.