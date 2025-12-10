تجمع جدة الصحي الأول يحصد 3 جوائز في الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025

حقق تجمع جدة الصحي الأول ثلاث جوائز رئيسية في مجال الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025، تمثّلت في: أفضل أداء لمؤشرات الرعاية الصحية المنزلية، وأفضل تجربة للمريض على مستوى التجمعات الصحية، بالإضافة إلى تكريم اعتماد "سباهي"؛ تقديرًا للالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الأول، الدكتور عمرو بن محمد الحبشي، أن هذا التميز يُعد امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن هذه الجوائز تُمثل حافزًا لمضاعفة الجهود، والحفاظ على الصدارة، ومواصلة تحسين مؤشرات الأداء بجودة أعلى، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة لعمل جماعي بروح الفريق الواحد من جميع منسوبي التجمع.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرة تجمع جدة الصحي الأول، ويعكس التزامه المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية المنزلية، ودوره الريادي في تطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية.