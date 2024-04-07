في ليلة ختم القرآن.. وزير الحج ينشر فيديو يوثق لحظات الغروب في المسجد النبوي

ويتقاطر المصلون والمعتمرون والزائرون إلى الحرمين الشريفين بأعداد مليونية، بعد أن قضوا شهرهم بين الصيام والقيام، وترنم آيات القرآن؛ لشهود رحمات ختمه، والتأمين على دعائه، خلف إمام المسجد الحرام والمسجد النبوي، راجين من الله قَبول صيامهم وقيامهم، وتلاوة كتابه العزيز، وأن يختم لهم الشهر الفضيل بالعتق من النار.