في ليلة ختم القرآن.. وزير الحج ينشر فيديو يوثق لحظات الغروب في المسجد النبوي

نشر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، لقطات للغروب في المسجد النبوي.
وعبر وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق ومن خلال حسابه على موقع "إكس" نشر الربيعة الفيديو، وعلق قائلًا: لحظات الغروب للمسجد النبوي، اللهم إنّك عفوّ تُحبّ العفو فاعفُ عنّا.
وتتلهّف أسماع ملايين المسلمين، وترنو أعينهم من أصقاع العالم في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والتي تصادف مساء اليوم الأحد صوب بيت الله الحرام، ومسجد نبيه المصطفى ﷺ؛ لمشاهدة ختم القرآن الكريم، والاستماع إلى دعائه.
ويتقاطر المصلون والمعتمرون والزائرون إلى الحرمين الشريفين بأعداد مليونية، بعد أن قضوا شهرهم بين الصيام والقيام، وترنم آيات القرآن؛ لشهود رحمات ختمه، والتأمين على دعائه، خلف إمام المسجد الحرام والمسجد النبوي، راجين من الله قَبول صيامهم وقيامهم، وتلاوة كتابه العزيز، وأن يختم لهم الشهر الفضيل بالعتق من النار.