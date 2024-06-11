61 متطوعًا ومتطوعة يخدمون 21900 مستفيدًا من ضيوف الرحمن بمسجد التنعيم

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من ٢٦ ذي القعدة إلى ١ ذي الحجة، مبادرة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمسجد التنعيم.
وتم طرح 5 فرص تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها 61 متطوعاً ومتطوعة بعدد ساعات بلغت 150 ساعة تطوعية، استفاد منها 21900 حاج وحاجة.
وتضمنت الفرص التطوعية الإرشاد والتوجيه بلغات متعددة "الصينية والأوردو والإنجليزي"، وتنظيم دخول وخروج المصلين، وتقديم الضيافة وسقيا الماء لضيوف الرحمن، والتغطية الإعلامية.
ويأتي تنظيم هذه الفرص التطوعية في إطار الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها الوزارة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.