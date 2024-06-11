61 متطوعًا ومتطوعة يخدمون 21900 مستفيدًا من ضيوف الرحمن بمسجد التنعيم

ويأتي تنظيم هذه الفرص التطوعية في إطار الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها الوزارة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.